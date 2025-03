Mistrz olimpijski nie wytrzymał po skandalu z Norwegami. "Upadek moralny"

Toni Innauer zabrał głos ws. skandalu z udziałem Norwegów

Głos w tej sprawie zabrał teraz Toni Innauer, mistrz olimpijski z Lake Placid. Austriak wątpi w to, aby wniosek jego rodaków został wzięty pod uwagę przez Międzynarodową Federację Narciarską. 66-latek nie ukrywa jednak, że skandal z udziałem norweskiej drużyny może być przysłowiowym "gwoździem do trumny" dla skoków narciarskich. "Pod względem moralnym mamy do czynienia z całkowitym upadkiem. To chyba największa strata w całej tej sytuacji" - podsumował krótko, cytowany przez Polską Agencję Prasową.