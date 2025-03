Rosjanie ogłaszają towarzyskich rywali na marzec. "Bez komentarza"

Rosjanie zagrają z Zambią i Grenadą. Burza po ogłoszeniu

Reakcja dziennikarzy z Rosji pokazuje, jak podchodzą do tych spotkań, w szczególności z Grenadą. - Mówisz poważnie? Kiedy podałeś nazwę tego kraju, pomyślałem, że to nazwa centrum handlowego. Bez komentarza - powiedział Aleksandr Mostowoj, były reprezentant kraju dla Match TV. To reakcja na fakt, że w Grenadzie mieszka ledwie nieco ponad 100 tysięcy osób. Nie jest to więc duża liczba osób.