Koniec spekulacji. Zapadła decyzja ws. Lindvika i Forfanga. Oficjalny komunikat

8 marca 2025 roku doszło do absolutnie historycznego skandalu z udziałem reprezentacji Norwegii, która na mistrzostwach świata organizowanych we własnym kraju dopuściła się skandalicznego oszustwa związanego z manipulacją przy kombinezonach przed konkursem mistrzostw świata na skoczni dużej.

W związku z tym doszło do natychmiastowych dyskwalifikacji norweskich skoczków, co oznaczało, że Marius Lindvik stracił swój srebrny medal ze skoczni dużej, ale wciąż pozostaje mistrzem świata z normalnego obiektu. Dzień później na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej dyrektor reprezentacji do oszustwa swoich podwładnych się przyznał, ale zaznaczył, że sam nic na ten temat nie wiedział.