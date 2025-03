Polski klub rozbije bank. Takiej kasy jeszcze nie widzieli na oczy

Budżety klubów PGE Ekstraligi. GKM goni czołówkę

Już w sezonie 2024 budżet grudziądzkiego klubu wyglądał całkiem pokaźnie. Z naszych wyliczeń wynika, że wynosił on około 18 milionów złotych. Działacze idą jednak za ciosem i wszystko wskazuje na to, że w tym roku w kasie pojawi się 19 milionów złotych, co będzie rekordową sumą. - Projekt budżetu mamy gotowy od września i ma on wynieść ponad 19 milionów. To założenie z tamtego roku, do którego teraz właśnie dążymy - mówi nam prezes Marcin Murawski.