Faworyt spotkania w Katowicach był tylko jeden. PGE Projekt Warszawa od początku sezonu jest w czołowej trójce siatkarskiej PlusLigi, GKS okupuje dół tabeli. Mimo to na początku spotkania - między innymi przez błąd w ataku Artura Szalpuka - to katowiczanie prowadzili 5:3. I choć goście szybko odrobili straty, ich trener Piotr Graban szybko zdecydował się na zmianę atakującego . Linusa Webera , który rozpoczął spotkanie w podstawowej szóstce, przy stanie 9:9 zastąpił Bartłomiej Bołądź .

Atakujący reprezentacji Polski nie był jednak pierwszą opcją w ofensywie. Rozgrywający Jan Firlej wręcz ostentacyjnie go oszczędzał - Bołądź dostał od niego w pierwszej partii tylko jedną piłkę. Mimo to warszawski zespół z czasem opanował sytuację, uciekł rywalom na trzy punkty. Kiedy katowiczanie zmniejszyli stratę do jednego "oczka", Graban poprosił o przerwę. Po niej szybko punkt blokiem zdobył Jakub Kochanowski i PGE Projekt prowadzenia nie oddał - wygrał 25:21.