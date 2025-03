Nadal rozpływał się nad Carlosem Alcarazem. Nagle padło nazwisko Świątek

Iga Świątek i Carlos Alcaraz są przyszłością oraz teraźniejszością tenisa i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mówimy o duecie, który do świata tego sportu wszedł nie tyle z drzwiami, ile z drzwiami i futryną. Właściwie po każdym rozegranym przez nich turnieju możemy przeczytać o kolejnych rekordach, które pobili, zwykle dotyczą one tego, co związane jest z wygrywaniem i ich wiekiem.

Ta dwójka nieustannie zachwyca kibiców z całego świata. Już na tych wczesnych etapach swoich karier zgromadziła ona łącznie dziewięć tytułów rangi Wielkiego Szlema, a także ponad 150 tygodni spędzonych na fotelu lidera i liderki światowego rankingu.

Nadal rozpływa się nad Alcarazem i Świątek. Co za słowa

Zarówno Świątek, jak i Alcaraz mają tego samego idola. O ile w przypadku Hiszpana wybór był oczywisty, bo to jego rodak, o tyle Polka możliwości miała zdecydowanie więcej, a swoje tenisowe serce oddała właśnie "królowi Paryża", po czym sama stała się "królową Paryża".

Nie może dziwić, że Nadal Alcarazem i Światek się zachwyca. - Carlos jest świetnym dzieciakiem. Świetnym facetem z bardzo dobrą rodziną za sobą, z pozytywnymi wartościami. Skromnym. To dobrzy ludzie. To prawda. Dlatego myślę, że Carlos jest taki, jaki jest. Ponieważ w końcu wartości, które otrzymujesz w domu, sposób, w jaki jesteś wykształcony, to sposób, w jaki się pokazujesz światu - powiedział na temat swojego rodaka w rozmowie z "Served Podcast".

W tej samej wypowiedzi nie zapomniał jednak także o Polce, która zdaniem Nadala może być stawiana w tym samym szeregu, co Alcaraz. - Widzę to samo, gdy patrzę na Igę Świątek. To nowe pokolenie wspaniałych tenisistów i tenisistek. Myślę, że będą nadal pomagać temu pięknemu sportowi się rozwijać i angażować fanów - powiedział legendarny hiszpański tenisista.

- Jannik to kolejny dobry facet. Nie jest typem, który się popisuje. Skupia się na tym, co robi. Oczywiście, przeszedł przez bardzo trudny proces w zeszłym roku. To niesamowite, jak potrafił skoncentrować się na tym, co robi - tak ocenił z kolei Włocha, który aktualnie jest zawieszony.

