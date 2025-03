FIS podjęła decyzję ws. Norwegów. Jasny komunikat, kolejna osoba zawieszona

Z pewnością nie tak norwescy kibice wyobrażali sobie zakończenie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Podczas imprezy ich reprezentanci dominowali zarówno w biegach narciarskich, skokach, jak i kombinacji norweskiej, co bardzo radowało obecnych na niemalże każdym zawodach przedstawicieli rodziny królewskiej. Niestety, w trakcie sobotniego konkursu indywidualnego skoczków narciarskich na obiekcie dużym rozpętała się istna burza, w wyniku której zdyskwalifikowani zostali Marius Lindvik oraz Johann Andre Forfang . Jak się później okazało, w kombinezonach obu panów znaleziono nieregulaminowe przeszycia , doszło także do klonowania czipów.

Poleciały kolejne głowy w Norweskim Związku Narciarskim. FIS zleciło sprawdzenie wszystkich kombinezonów

We wtorkowe popołudnie Norweski Związek Narciarski poinformował o zawieszeniu kolejnego członka sztabu szkoleniowego - tymczasowo swoich obowiązków w kadrze nie będzie pełnił także Thomas Lobben, kolejny asystent trenera Magnusa Breviga . "Ze względu na trwające dochodzenie FIS nie będziemy ujawniać szczegółów dotyczących podstaw zawieszenia Lobbena, ale możemy potwierdzić, że sam przyznał się do udziału w decyzji o manipulacji kombinezonami " - przekazał sekretarz generalny związku Ola Keul, cytowany przez portal Skijumping.pl.

Jak się okazuje, to nie koniec problemów dla norweskiego zespołu. Członkowie tamtejszej federacji ujawnili, że w poniedziałkowy wieczór otrzymali oni pierwsze formalne pismo od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej w związku ze sprawą. Zażądano udostępnienie wszystkich kombinezonów, których skoczkowie narciarscy oraz kombinatorzy norwescy używali w trakcie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim.

"Norweski Związek Narciarski będzie w pełni współpracować z FIS w ramach dochodzenia i przekazał wymagane kombinezony skokowe. Na podstawie informacji, które obecnie posiadamy, nie ma powodów do obaw związanych z taką kontrolą sprzętu, ale dostrzegamy potrzebę, aby FIS przeprowadził niezależną weryfikację, tak aby jej wyniki były wiarygodne. (...) Oszustwo, które doprowadziło do dyskwalifikacji Lindvika i Forfanga podczas mistrzostw świata w Trondheim, jest zarówno smutne, jak i szokujące. Ma to dalekosiężne konsekwencje zarówno dla nas jako organizacji, jak i dla sportów, które reprezentujemy" - przekazała w komunikacie prasowym prezes Norweskiego Związku Narciarskiego, Tove Moe Dyrhaug.