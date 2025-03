Ukraińska neutralność w stosunkach międzynarodowych i uznanie prawa Rosji do anektowanych ziem Ukrainy na wschodzie kraju, a także brak obecności europejskich sił pokojowych na pograniczu ukraińsko-rosyjskim - właśnie tak prezentują się żądania Rosji ws. potencjalnego zawarcia pokoju według informacji podanej przez Bloomberga.

To oznacza jedno. Kremlowi wcale nie zależy na tym, aby iść na kompromis. Władimir Putin jest gotowy na kontynuowanie prowadzenia wojny na terenie Ukrainy. Aleksandar Djokic (analityk polityczny i były dziennikarz liberalnej "Nowaja Gazieta", której w 2022 roku rosyjski rząd unieważnił licencję na drukowanie prasy) za pośrednictwem mediów społecznościowych wprost zacytował zachodnich urzędników, którzy twierdzą, że Władimir Putin celowo stawia maksymalistyczne żądania, których Ukraina i kraje europejskie prawdopodobnie nie zaakceptują, i jest gotowy kontynuować wojnę, jeśli jego warunki nie zostaną spełnione. Urzędnicy ci wątpią, że Putin naprawdę dąży do pokojowego rozwiązania, co jest poglądem sprzecznym z przekonaniem prezydenta USA Donalda Trumpa.