Sensacyjny transfer w PlusLidze. Medalista olimpijski znalazł nowy klub

Z ZAKS-ą zdobył też m.in. trzy Puchary Polski, w 2022 r. wygrał PlusLigę. Właśnie kończy szósty sezon w kędzierzyńskim klubie . Wygląda jednak na to, że ostatni. Rewolucja kadrowa, która ma nawiedzić drużynę - odejdą z niej między innymi Bartosz Kurek i Marcin Janusz - nie oszczędzi doświadczonego środkowego.

Amerykański siatkarz postawił na Polskę. 10 lat Davida Smitha w PlusLidze

Wszystko wskazuje jednak na to, że Amerykanin nadal będzie stawiać na Polskę. Tyle że trafi do klubu z zupełnie innej części kraju niż położony na południu Kędzierzyn-Koźle. Tym razem ma obrać kurs na północny wschód, do Suwałk. Według informacji Jakuba Balcerzaka, siatkarskiego eksperta z portalu X, Smith zostanie zawodnikiem Ślepska Malow, czyli aktualnie dziewiątej drużyny w tabeli PlusLigi.