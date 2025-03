Transferowy hit w PlusLidze. Wraca po roku przerwy

Niesamowite wieści napłynęły do naszego kraju z Japonii. Jest oficjalne potwierdzenie hitowego transferu do PlusLigi. Brazylijski atakujący, Alan Souza ogłosił, że przeniesie się z Toray Arrows Shizuoka do PGE GiEK Skry Bełchatów. Będzie to jego powrót do gry w Polsce, ponieważ w sezonie 2023/24 występował on w barwach Indykpolu AZSu Olsztyn - został wówczas najlepiej punktującym zawodnikiem całej ligi.