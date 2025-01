Dwa poprzednie sezony 30-letni dzisiaj zawodnik spędził w japońskim JT Thunders, a przed startem bieżącej kampanii podpisał kontrakt z Aluron CMC Wartą Zawiercie. I tym samym zadebiutował na boiskach PlusLigi. Do tej pory wystąpił w 20 meczach ligowych, zdobywając w nich 329 punktów. Aż czterokrotnie nagradzano go statuetką dla MVP spotkania.

PlusLiga. Aaron Russel szczerze o grze w Polsce