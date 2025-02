Ogłaszają ws. powrotu Ter Stegena, Flick reaguje. Szczęsny nawet nie jest zaskoczony

Koszmarna kontuzja Marca-Andre ter Stegena w 6. kolejce La Liga stawiała Hansiego Flicka w bardzo trudnym położeniu. Hiszpanie donosili, że trener nie ma zaufania do Inakiego Peni, który dotychczasowymi występami w barwach Barcelony nie przekonywał. Hiszpan stanął jednak kolejny raz przed wielką szansą na regularne występy i po kiepskim początku, później śmiało można było powiedzieć, że ją wykorzystał.

Szczęsny numerem jeden w Barcelonie. Polak wygrał rywalizację z Inakim Peną

Golkiper miał spóźnić się na odprawę meczową przed rywalizacją z Athletikiem, wobec czego został odsunięty od gry . A kiedy już Szczęsny otrzymał szansę, nie wypuścił jej z rąk. Polak z miejsca wygryzł konkurenta ze składu i wystąpił w siedmiu kolejnych meczach Barcy w wyjściowym składzie we wszystkich rozgrywkach.

Początki Polaka nie należały do najłatwiejszych. Błędy z rywalizacji z Benfiką oceniono jako kuriozalne, a na 34-latka spadła fala krytyki. Niemal z każdym kolejnym występem było już coraz lepiej, aż nastąpił przełom. Szczęsnego chwalono za postawę w starciach z Sevillą i Rayo Vallecano , a polemika dotycząca tego, kto powinien bronić, przycichła.

Temat powrócił wraz z doniesieniami ws. stanu zdrowia Marca-Andre ter Stegena. Niemiec robi błyskawiczne postępy w rehabilitacji i w przeciągu kilku tygodni ma wrócić do treningów z zespołem. Pojawia się coraz więcej głosów, że 32-latek może otrzymać zielone światło do gry jeszcze przed końcem sezonu. Co wówczas z Wojciechem Szczęsnym?