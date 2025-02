Lewandowski i spółka tylko na to czekali. Co za wieści dla Szczęsnego

W czwartek doszło do ostatnich spotkań faz play-off w europejskich pucharach, a to oznaczało, ze nazajutrz czekały nas losowania par 1/8 finału Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Bez dwóch zdań to pierwsze z wymienionych rozgrywek przyciągały najwięcej uwagi, a polscy kibice ze szczególną ciekawością spoglądali chociażby na to, z kim zmierzy się FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Jak się okazało "Barca" spróbuje swych sił przeciwko Benfice, a z tym wiąże się pewna ciekawa statystyka...