Polskie siatkarki nie wykorzystały szansy na półfinał. Najpierw sensacja, teraz złoty set

Mecz w tureckiej drużynie rozpoczęły m.in. rozgrywająca Roberta Ratzke i przyjmująca Julia Bergmann . I to THY dość szybko odskoczył w pierwszym secie na dwa punkty. Z czasem różnica wzrosła, po błędzie w przyjęciu Julity Piaseckiej Turczynki prowadziły 15:11. Nie do zatrzymania była Bergmann, która już w pierwszym secie zdobyła 10 punktów . Bielszczanki nie były w stanie na dobre przeciwstawić się rywalkom i gładko przegrały 19:25.

Puchar CEV. BKS Bielsko-Biała nie wykorzystał szansy w złotym secie

To wciąż nie był jednak nokautujący cios. Po wyjazdowej wygranej 3:1 BKS wciąż miał w zapasie dodatkową partię, tzw. złotego seta rozgrywanego na zasadach tie-breaka. I to on zdecydował o awansie do półfinału. I w nim takiej dominacji Turczynek już nie było. W dodatku już po kilku akcjach ze skręconym stawem skokowym boisko musiała opuścić Busra Kilicli. Mimo to THY prowadził 6:3, ale głównie dzięki błędom polskich siatkarek.