Jastrzębski Węgiel występował w finałach dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów i oba finały przegrał, a w bieżącej kampanii ma apetyt na to, by przełamać złą passę i w końcu sięgnąć po trofeum. Podopieczni Marcelo Mendeza od początku rozgrywek potwierdzają, że nie zamierzają odpuszczać żadnego meczu. Wygrali wszystkie sześć spotkań fazy grupowej, w tym środowe z SVG Luneburg.

Jakub Jurczyk komplementowany po debiucie. "Wielki talent"

Jurczyk spisał się bardzo dobrze, co później w rozmowie z Polsatem Sport podkreślił Łukasz Kaczmarek. "Wielkie chapeau bas dla Kuby, bo widzę, jak ten chłopak ciężko zasuwa na treningach, jak daje z siebie maksa. Jest to chłopak o wielkim talencie i świetnym charakterze" - powiedział atakujący. I zdradził, że Jurczyk często zostaje po treningach, by jeszcze doskonalić swoje umiejętności.