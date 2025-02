Sukces polskich siatkarek. Niemki rozbite, triumf w Lidze Mistrzyń

DevelopRes Rzeszów do walki o ćwierćfinał Ligi Mistrzyń wyruszył uskrzydlony zdobyciem TAURON Pucharu Polski. Po niedzielnym świętowaniu rzeszowianki musiały szybko wrócić do gry, do której przystąpiły jednak w osłabionym składzie. Do pełni zdrowia nie zdołała wrócić kontuzjowana w trakcie finału Pucharu Polski atakująca Sabrina Machado, zastępowała ją bohaterka tamtego spotkania, Bruna Honorio. W składzie zabrakło także reprezentacyjnej środkowej Agnieszki Korneluk.

Reklama