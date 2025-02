Po wylosowaniu drabinki turnieju WTA 1000 w Dubaju stało się jasne, że w półfinale może dojść do ponownego starcia Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Obie znalazły się blisko tego celu, bowiem dotarły do najlepszej "8" zmagań. Jednak już po wczorajszym meczu Polki stało się jasne, że naszej tenisistki nie zobaczymy w kolejnej fazie rozgrywek. Raszynianka, mimo prowadzenia 3:1 w drugim secie, przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 3:6 .

Z kolei reprezentantka Kazachstanu wykonała swoje zadanie. Miała trochę kłopotów w drugiej odsłonie pojedynku z Sofią Kenin, ale ostatecznie pokonała Amerykankę 6:2, 7:6(2) . Dzięki temu doszło do drugiego oficjalnego starcia pomiędzy Andriejewą i Rybakiną. Pierwsze z nich odbyło się na początku października 2023 roku . Wówczas Mirra była już bliska pokonania Jeleny, ale w drugiej partii mistrzyni Wimbledonu 2022 wróciła ze stanu 2:4 i odwróciła losy całej batalii na swoją korzyść. Teraz 17-latka miała szansę, by zrewanżować się za tamten pojedynek.

Trzysetowe starcie Rybakina - Andriejewa. Znamy pierwszą finalistkę WTA 1000 w Dubaju

17-latka nie przejęła się specjalnie tym faktem i po chwili nacisnęła przy podaniu Rybakiny. Kolejny raz wywalczyła sobie przełamanie doskonałym returnem z bekhendu wzdłuż linii i ponownie znalazła się na prowadzeniu. Emocje nie ustawały. Chociaż Mirra wypracowała sobie dwie okazje na 5:3, to po chwili doszło do dwóch break pointów dla Jeleny. Tym razem Rosjanka lepiej serwowała w kluczowym momencie gema i ostatecznie zdołała potwierdzić prowadzenie, wychodząc na 5:3. To był niezwykle ważny fragment dla losów całej partii. Do końca seta obie przypilnowały już swojego podania, dzięki czemu to Andriejewa triumfowała 6:4.