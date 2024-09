Wielkie wzmocnienia polskiego zespołu. Michał Winiarski może zapisać się w historii

Charaktery w zespole są różne. O ile kilka osób już ze sobą pracowało, tak kilka jest nowych. By poznać do końca moją filozofię gry, ale też filozofię grupy, która była w zeszłym roku, potrzebny jest czas. Już teraz mogę powiedzieć, że zawodnicy, którzy do nas przyszli, są to bardzo pozytywne charaktery i myślę, że szybko się wkomponują. I złapiemy swój rytm grania, przede wszystkim polegający na radości z gry

~ podkreśla Winiarski.