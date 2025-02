Bartosz Kurek od wielu już lat zaliczany jest do grona najlepszych siatkarzy świata, a co za tym idzie również do grupy najlepiej zarabiających sportowców uprawiających tę dyscyplinę. Podczas gry w japońskiej lidze jako zawodnik Wolfs Dogs Nagoya kapitan siatkarskiej reprezentacji inkasował rocznie około 1,1 mln dolarów (blisko 5 mln złotych).