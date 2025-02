Siatkarski nokaut w meczu o półfinał Pucharu Polski. To była przepaść

TAURON Puchar Polski to dla JSW Jastrzębskiego Węgla rozgrywki niewygodne. Od 2019 r. grał w finale pięciokrotnie, ale za każdym razem przegrywał - przed rokiem z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Do samego turnieju finałowego kwalifikuje się jednak regularnie i tym razem nie było inaczej. A w kwietniu w Krakowie być może będzie mieć okazję do rewanżu na zawiercianach.