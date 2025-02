Uciekł z Rosji, a teraz wywalczył pierwsze podium dla Polski

W rywalizacji na 1500 metrów w grupie B jechał w drugiej parze i po wyścigu, w którym jechał z Mateuszem Śliwką , objął prowadzenie. Uzyskał czas 1.47,32 sek. Jak się okazało, wystarczyło to do podium. Semirunni zajął ostatecznie trzecie miejsce, ale jest ono szalenie ważne, bo pierwsze w polskich barwach.

Pobił już dwa rekordy Polski, ale nie mogą one zostać uznane

- Idę do przodu. Czuję się coraz lepiej. Jest u mnie coraz mniej stresu na zawodach, a więcej chłodnej głowy. Fajnie, że tu zdobyłem pierwsze podium, choć na razie w grupie B. Na tym lodzie trenuję, a teraz przygotowali go jeszcze lepszy niż na treningi - przyznał Semirunni w rozmowie z Interia Sport.

W sobotę 22-latek z Pilicy Tomaszów Mazowiecki wystąpi na 5000 metrów. To specjalista od biegów długich. Niedawno na sprawdzianie w Milwaukee pojechał na 5000 m 6.09. To czas lepszy od rekordu Polski Szymona Palki - 6.16,16 sek., który niedawno poprawił wyczyn Jana Szymańskiego z 2017 roku.

- Zobaczymy, jak będzie teraz. Jednak w Tomaszowie Mazowieckim jest trochę inny lód niż w Milwaukee. Nie lubię myśleć o tym, jaki czas uzyskam. Zrobię wszystko, co mogę, by rezultat był jak najlepszy - powiedział.

Dopóki jednak nie będzie miał polskiego paszportu, to jego wyniki nie będą zaliczane jako rekordy Polski.

Uciekł z Rosji po inwazji na Ukrainę. Chce zdobywać medale dla Polski

Semirunni to Rosjanin, który zaraz po inwazji tego kraju na Ukrainę uciekł do Polski i poprosił o możliwość trenowania i życia w naszym kraju.

Teraz dla niego najważniejsze jest to, by uzyskał polskie obywatelstwo. Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) pozwoliła mu jednak startować w polskich barwach w Pucharach Świata, a także w mistrzostwach świata i Europy. Zresztą wystąpił już w niedawno w czempionacie Starego Kontynentu.

- Za rok igrzyska, a ja myślę tylko o medalach. One są moim celem. I zrobię wszystko, co mogę, by wywalczyć je dla Polski. Widać, że z każdym kolejnym startem czuję się lepiej i myślę, że jeszcze w tym roku mogę pokazać dobry wynik - zakończył.