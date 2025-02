Ten mecz przejdzie do historii polskiej piłki. Gospodarze szykują coś specjalnego

W sobotę na Stadionie Śląskim zostanie rozegrany "Mecz Mistrzów", jak nazwali go organizatorzy. To spotkanie 14-krotnych zdobywców tytułu (Ruch) z 13-krotnymi mistrzami (Wisła), podczas którego ma zostać pobita frekwencja na meczu ligowym w Polsce w XXI w. Stanie się tak, jeśli na obiekcie stawi się ponad 51 tys. widzów.

- Nie ma co ukrywać, że to wielkie święto dla kibiców Ruchu i Wisły. Bezpośrednio podczas meczu nie będę jednak mógł się koncentrować na trybunach, bo będziemy w ogniu walki. Liczyć się będzie boisko i maksymalizowanie szans na zwycięstwo - podkreśla Szulczek.

Wydaje się, że szkoleniowiec Ruchu plan na sobotnie spotkanie ma w głowie od dłuższego czasu.

- Wszystkie sprawy medialne organizowaliśmy jeszcze przed wylotem na obóz - właśnie po to, by móc się potem skupić na meczach o stawkę. Z perspektywy trenera uważam, że w mediach rzeczywiście dzieje się dużo, ale nie wpływa to na sytuację wewnątrz drużyny. Przygotowujemy się jak do każdego kolejnego meczu, zakładając, że w trakcie gry komunikacja z piłkarzami będzie trudniejsza - przyznaje.

Ruch może nie jest faworytem spotkania, ale gdyby trzeba było wskazać drużynę, która ma większe szanse na zwycięstwo, to byliby to właśnie chorzowianie. Gospodarze sobotniej potyczki są wyżej w tabeli (na czwartym miejscu, Wisła jest siódma), do tego lepiej zaczęli rundę wiosenną - zremisowali na wyjeździe z Pogonią Siedlce (1:1), podczas gdy krakowianie u siebie przegrali ze Zniczem Pruszków (0:1).

Zdaniem Szulczka nie bez znaczenia będzie także stadion, bo choć kibiców obu klubów tłumnie stawią się na obiekcie, to jednak gospodarze znacznie lepiej wiedzą, jak gra się Stadionie Śląskim.

Moi zawodnicy dobrze znają ten stadion, choć nie wiem, czy będą w stanie odróżnić poszczególne przyśpiewki kibiców - będzie taki tumult, że sama wrzawa doda nam motywacji do walki. Kluczowe jest to, że znamy każdy zakątek boiska. Stadion jest lekkoatletyczny, trybuny są oddalone, obok znajduje się bieżnia, a po Sylwestrze wymieniono część murawy. Jest kilka niewiadomych, na które to my będziemy lepiej przygotowani ~ zaznacza Szulczek.

- Przed meczem, w pewnym stopniu może mieć znaczenie to, że gramy przy 50-tysięcznej widowni, zwłaszcza przy wyborze składu. Jeśli będę miał możliwość postawienia na zawodnika, o którym wiem, że jest silny psychicznie i sprawdził się już w grze przy takich trybunach, to przy wyrównanej dyspozycji i umiejętnościach właśnie na niego się zdecyduję. Oczywiście najważniejsze są kwestie związane ze zdrowiem i jakością piłkarską, ale ten czynnik również może mieć znaczenie - dodaje trener.

Szkoleniowiec nie ma jednak wątpliwości, że bez względu na wynik i poziom sportowy, w sobotę na Stadionie Śląskim obędzie się wielkie piłkarskie widowisko.

- Będzie fajna pamiątka już po samym meczu. Po wielu latach będzie to wspaniałe wydarzenie do wspomnień. Zachowamy sobie nagrania z tego, co działo się przed, w trakcie i po meczu - podkreśla.

