Padł blady strach na Zmarzlika i polska kadrę. Chodzi o Rosjan

Speedway of Nations to impreza, którą śmiało można nazwać przekleństwem reprezentacji Polski. Turniej pojawił się w żużlowym kalendarzu w 2018 roku. Aż trudno uwierzyć, że nasza kadra mając takie gwiazdy w zespole z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem na czele nie wygrała jeszcze ani razu.

Rosjanie zdominowali Speedway of Nations

Jeśli spełni się ten scenariusz, to Polakom wyrośnie kolejny trudny rywal. Sajfutdinow startuje na co dzień w Toruniu, a przez niektórych nazywany jest królem miejscowej Moto Areny. Łaguta też doskonale czuje się na tamtym obiekcie. Mówimy zresztą o byłym mistrzu świata i najlepszym zawodniku PGE Ekstraligi z zeszłego sezonu. Podopieczni trenera Rafała Dobruckiego mają się więc czego bać.

SoN. Niespełniony sezn o złotym medalu

Wiele wskazuje na to, że w sezonie 2025 ponownie ciężko będzie polskiej kadrze przełamać klątwę i zdobyć złoto. Inne reprezentacje są w stanie wystawić bardzo mocne duety, a jeśli do tego wszystkiego dojdą jeszcze Rosjanie, to skala trudności znacząco pójdzie w górę. Poza wszystkim na dziś ciężko wskazać pewniaka do pary ze Zmarzlikiem. Naturalnym kandydatem wydaje się Dominik Kubera, ale tej konfiguracji już próbowano przed rokiem i efektów nie było.