Świątek długo kazała czekać. Wreszcie przemówiła. I zapowiada zmianę

Podopieczna Wima Fissetta przyzwyczaiła kibiców do regularnego wygrywania . Czasem jednak nawet najwięksi giganci przeżywają mniejsze lub większe kryzysy i chyba właśnie w swego rodzaju dołek wpadła Iga Świątek. 23-latka na trofeum czeka już od ośmiu miesięcy. Przełom najprędzej nastąpi dopiero w marcu, ponieważ zmagania w Dosze zakończyły się dla Polki na półfinale, a w Dubaju na etapie ćwierćfinału. Frustracja u wiceliderki rankingu WTA dała o sobie znać zwłaszcza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Po porażce z Mirrą Andriejewą raszynianka nie podała ręki dotychczasowemu szkoleniowcowi. "Wydaje mi się, że Iga z powrotem zaczęła się zachowywać nerwowo. Za szybko wpada w takie stany, z których ciężko jej wyjść . Jeszcze niedawno miała narzędzia, było wszystko poukładane w głowie. Gdy nie szło, przeciwniczka grała dobrze, to znajdowała jakiś sposób i czasami szczęśliwie, czasami mniej szczęśliwie mecze odwracała" - oceniał ostatnie dni tenisowy ekspert, Lech Sidor, na antenie "Meczyki.pl" .

Iga Świątek odezwała się do kibiców. Wyciągnie odpowiednie wnioski

Kibice czekali zaś na komunikat ze strony zawodniczki. Ta zaraz po meczu wypowiedziała się jedynie krótko na konferencji prasowej. Wreszcie w piątkowe popołudnie na jej Instagramie pojawił się świeży wpis. Raszynianka przekazała w nim parę zdań prosto z serca do swoich obserwatorów. "Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić" - rozpoczęła.