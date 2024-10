Amerykanin zdradził nazwisko ulubionego siatkarza. To gwiazda polskiej kadry

Aaron Russell przed sezonem dołączył do Aluron CMC Warty Zwiercie, która jest jego pierwszym polskim klubem w karierze i z miejsca stał się jedną z największych gwiazd PlusLigi. I chociaż to pierwsze kroki amerykańskiego przyjmującego w kraju nad Wisłą, to ten nie ukrywa, że już wcześniej śledził to, co dzieje się w polskiej siatkówce. I podziwiał jednego z zawodników, który do dzisiaj gra w naszej reprezentacji.