Trzy dni po ogłoszeniu powołań nadeszła wiadomość ws. Fornala. PZPS nadał komunikat

Najważniejszą imprezą w zbliżającym się sezonie reprezentacyjnym będą wrześniowe mistrzostwa świata, które zostaną przeprowadzone na Filipinach. Jednymi z faworytów do złota będą polscy siatkarze, którzy podczas poprzedniego czempionatu wywalczyli srebro, na drugim miejscu zakończyli także turniej olimpijski w Paryżu.

Wcześniej podopieczni Nikoli Grbicia będą szlifowali formę podczas Ligi Narodów, a serbski trener będzie miał do dyspozycji 30 powołanych przez siebie zawodników. Na liście, którą ogłoszono we wtorek 25 marca, aż roi się od niespodzianek - zabrakło m.in. pięciu wicemistrzów olimpijskich, którzy odpuszczą sezon kadrowy z powodów zdrowotnych lub osobistych, znalazło się za to miejsce dla aż siedmiu debiutantów. Reklama

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" będzie miał do dyspozycji też wiele gwiazd, w tym Wilfredo Leona, Bartosza Kurka czy Tomasza Fornala. Ten ostatni już w poprzednim sezonie był jednym z liderów kadry, a w rozgrywkach klubowych regularnie potwierdza, że Grbić może na niego liczyć także w zbliżającej się kampanii.

Tomasz Fornal najlepszy w fazie zasadniczej. PZPS ogłasza

Fornal, który po zakończeniu sezonu ligowego ma podpisać kontrakt z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara, wyróżniał się w fazie zasadniczej. Wystąpił we wszystkich 30 kolejkach, zdobył w tym czasie 451 pkt, co dało mu ósme miejsce w rankingu punktujących oraz miano najskuteczniejszego zawodnika JSW Jastrzębskiego Węgla.

Przyjmujący regularnie był nominowany do tytułu "Reprezentanta Kolejki" w głosowaniu organizowanym po każdej rundzie przez Polski Związek Piłki Siatkowej. To właśnie PZPS ostatnio postanowił wybrać czterech kadrowiczów, którzy najlepiej spisywali się w fazie zasadniczej PlusLigi i nominować ich do tytułu "Reprezentanta Fazy Zasadniczej".

"Przy wybieraniu kandydatów do finałowej czwórki wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim liczbę otrzymanych tytułów na Reprezentanta Kolejki, ale także całkowitą liczbę nominacji w naszym zestawieniu, jak również ogólną dyspozycję w PlusLidze. W finałowej czwórce znalazły się naprawdę wielkie nazwiska: Tomasz Fornal (5 tytułów Reprezentanta Kolejki), Bartosz Kurek (4), Wilfredo Leon (3) oraz Bartosz Bednorz (3)" - przekazała federacja. Reklama

PZPS nominował zawodników, z kolei wybór najlepszego z nich powierzono kibicom. Ci podczas głosowania w mediach społecznościowych większością głosów wskazali właśnie na Fornala, który następnie postanowił podziękować swoim fanom.

Jest mi na pewno miło i bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Fajnie jest być docenionym przez ekspertów i kibiców w głosowaniach i jest to naprawdę bardzo sympatyczna sprawa ~ powiedział.

Fornal zastrzegł przy tym, że "prawdziwe granie" dopiero się zaczyna. Ruszyła bowiem faza play-off ( mistrzowie Polski wygrali swój pierwszy mecz ćwierćfinałowy ), siatkarzy Jastrzębskiego Węgla czeka także turniej finałowy Pucharu Polski oraz Final Four Ligi Mistrzów.

"Jest to więc dopiero początek i zarówno ja, jak i cała drużyna skupiamy się już na kolejnych celach. To jest dla nas najważniejsze i mam nadzieję, że czeka nas jeszcze dużo fajnych sukcesów w tym sezonie, w co mocno i głęboko wierzę" - podkreślił wyróżniony zawodnik.

Reklama PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Tomasz Fornal / Grzegorz Wajda/REPORTER / East News

Tomasz Fornal / Filip Naumienko / Reporter

Tomasz Fornal / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP