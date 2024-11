Prestiżowy tytuł dla polskiego siatkarza. PZPS ogłasza, to on był najlepszy

Jednym z objawień reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia jest Bartłomiej Bołądź, który świetnie spisywał się w meczach ostatniej Ligi Narodów, a następnie w roli rezerwowego pojechał na igrzyska do Paryża. Teraz atakujący znowu błyszczy i notuje dobre występy w PlusLidze, co nie umknęło uwadze Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. Federacja nominowała zawodnika PGE Projektu Warszawa do prestiżowego tytułu.