Mocny głos z Hiszpanii ws. Szczęsnego i jego zachowania. Takie słowa o Polaku

Wojciech Szczęsny niezmiennie pozostaje numerem jeden w bramce FC Barcelona i tak już raczej pozostanie co najmniej do czasu powrotu po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, ponieważ obecny konkurent Polaka, Inaki Pena, zdecydowanie nie jest w planie Hansiego Flicka na wyjściową jedenastkę. To, jak przebiega kariera "Szczeny" w "Dumie Katalonii" budzi liczne komentarze - w sprawie golkipera wypowiedział się ostatnio m.in. jego kolega po fachu, legendarny Santiago Canizares.