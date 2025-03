Problemy Polaka w Niemczech, duże rozczarowanie. Trener nie darzy go zaufaniem

Tematem wiodącym podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski była dobra forma klubowa wielu graczy, którzy nie potrafią jej przełożyć na grę w koszulce z orzełkiem na piersi. Jakub Kamiński to jednak przykład zupełnie odwrotnej sytuacji . Jako jeden z niewielu naszych reprezentantów może mówić o udanym zgrupowaniu. W meczu z Litwinami wszedł on z ławki rezerwowych, aby kilkanaście minut później zaliczyć asystę przy zwycięskim golu Roberta Lewandowskiego . 22-letni zawodnik zasłużył tym występem na wyjście w podstawowej jedenastce "Biało-czerwonych" podczas kolejnego meczu z Maltą, gdzie również uraczył kibiców przyzwoitym poziomie swojej gry.

Niestety jego reprezentacyjne poczynania nie przekładają się na dobre wyniki w piłce klubowej. W ostatnich siedmiu spotkaniach VFL Wolfsburga polski skrzydłowy zaliczył tylko 33 minuty na boisku. Łącznie na przestrzeni całego sezonu zanotował on tylko 20 występów oraz 4 asysty, co na pewno nie jest dobrym rezultatem w kontekście rozmowy o jednym z lepiej zapowiadających się piłkarzy naszej kadry narodowej. Sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca, kiedy przypomnimy sobie początek okresu przygotowawczego, w którym Kamiński zdawał się prezentować formę zwyżkową o czym z resztą mówił trener niemieckiej drużyny Ralph Hasenhuettl .

Niemiecki dziennikarz o sytuacji Kamińskiego. "Jest niewątpliwie rozczarowaniem"

Krafczyk uważa, że problem Kamińskiego wynika w głównej mierze z systemu gry Hasenhuettla, w którym reprezentant Polski nie jest w stanie się odnaleźć. Kolejnym problemem trapiącym Kamińskiego była kontuzja śródstopia, po której nie wrócił on już do regularnych występów w kadrze meczowej. "Szkoda, że zimą nie doszło do wypożyczenia, ponieważ Kamiński potrzebuje regularnych występów, by w pełni wykorzystać swój potencjał" - podsumował sytuację Kamińskiego Franz Krafczyk. Według niego najlepszym, co mogłoby obecnie przydarzyć się Polakowi, jest wypożyczenie, które pozwoli mu notować cenne minuty na boisku oraz odbuduje pewność siebie 22-latka.