Stoch może zrobić to jako pierwszy w historii. Przegoni prawdziwą legendę

Skoczek z Zębu jest zdecydowanie jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w całej stawce. W swoim dorobku ma m.in. trzy olimpijskie złota, dwie Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Świata, czy też złoto mistrzostw świata. Do tego dochodzi aż 39 zwycięstw w konkursach najwyższej rangi. Przez swój wiek i długą historię występów w Pucharze Świata w niedzielę ma szansę dokonać czegoś, co nie udało się jeszcze nikomu.

Stoch może znaleźć się po raz 19 z rzędu w czołowej "30" kwalifikacji generalnej. Do tego osiągnięcia potrzebne jest wyprzedzenie jednego skoczka. Najbliżej Stocha, który zgromadził do tej pory 141 punktów jest Lovro Kos (cztery pkt więcej) oraz Władimir Zografski (16 pkt więcej). Do tego dochodzi obrona dwu punktowej przewagi nad Markusem Muellerem.