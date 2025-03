Dalekie loty w Planicy, ponad 240 metrów Słoweńca. Stoch i Wąsek też błysnęli

W niedzielę 30 marca o godzinie 8:30 na kultowej już Letalnicy do serii próbnej przed zbliżającym się ostatnim konkursem Pucharu Świata w sezonie 2024/2025 przystąpiło 30 najlepiej sklasyfikowanych skoczków. Wśród tego grona znalazło się pięciu Polaków: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Jakub Wolny. O ile pierwsza dwójka miała zapewniony występ w finałowym konkursie sezonu poprzez miejsce w czołowej trzydziestce klasyfikacji generalnej, to pozostali z "Biało-czerwonych" otrzymali prawo do startu w wyniku zwolnienia miejsc przez wysoko notowanych, lecz zdyskwalifikowanych norweskich zawodników. Reklama

Po zmaganiach drużynowych polscy kibice mogli mieć prawo do dużych oczekiwań. Po dość kiepskim sezonie nasi skoczkowie nawiązali bowiem niesamowicie wyrównaną rywalizację o podium sobotniego konkursu, tracąc jednak nieco punktów do gospodarzy turnieju. Wybitne próby tego dnia oddał między innymi Piotr Żyła, który lądował odpowiednio na 231 i 218 metrze. Niedosyt po takim rezultacie pozostał, co dobitnie pokazały słowa Kamila Stocha po zakończeniu "drużynówek". "Była walka. Czuliśmy zapach podium" - podsumował tę część weekendu w Planicy nasz złoty medalista Igrzysk Olimpijskich.

Niedzielna rywalizacja na Letalnicy to dla naszych skoczków również ostatni konkurs pod batutą Thomasa Thurnbichlera, którego od przyszłego sezonu zastąpi jego dotychczasowy asystent Maciej Matusiak. Taką decyzję przekazał na konferencji prasowej prezes PZN-u Adam Małysz.

Dalekie loty na finiszu sezonu. Domen Prevc znów nie dał szans rywalom

Jako pierwszy tego dnia na belce startowej pojawił się Jakub Wolny, który osiągnął odległość 195.5 m. Zaraz za nim na belce zasiadł Dawid Kubacki. Skoczek z Nowego Targu popisał się dość dobrą próbą, która zakończyła się lądowaniem na 212 metrze. Reklama

Pierwszym zawodnikiem, który wyróżnił się tego dnia, był Markus Mueller. Skaczący chwilę po Kubackim osiągnął imponujące 229,5 metra. Jego wynik przyćmił jednak startujący zaraz za nim Kamil Stoch, który po fenomenalnym skoku wylądował na 231 metrze, co było drugim najlepszym wynikiem Stocha podczas weekendu na Letalnicy. Popis złotego medalisty igrzysk olimpijskich przez jakiś czas był najdalszą odległością, lecz tylko do skoku Aleksandra Zniszczoła, który również zaprezentował fenomenalny start i mimo skróconego rozbiegu zaliczył lot na odległość 234,5 metra!

Belka startowa ciągle szła w dół, lecz to nie przeszkadzało w oddawaniu znakomitych skoków, czego dowodem były próby Manuela Fettnera oraz Timiego Zajca, którzy lądowali odpowiednio na 236 i 244 metrze. Nieco gorzej wypadł Paweł Wąsek, który doleciał na 222,5 metra, jednak w porównaniu do startów z początku treningu skakał on z belki obniżonej o kilka stopni. Mianem "króla" ostatniego weekendu w Letalnicy zdecydowanie można określić Domena Prevca, który i w serii próbnej popisał się godną tego tytułu odległością 238 metrów. Jego pozycji nie był w stanie zagrozić już żaden inny zawodnik i tym sposobem Słoweniec wygrał prolog przed ostatnim konkursem tegorocznego Pucharu Świata. Tuż za podium uplasował się natomiast zdobywca kryształowej kuli Daniel Tschofenig, któremu do rozmiaru skoczni zabrakło tylko metra. Reklama

1. Domen Prevc - 218.3 pkt

2. Anze Lanisek - 203.3 pkt

3. Timi Zajc - 199.8 pkt

...

10. Paweł Wąsek - 180.1 pkt

16. Kamil Stoch - 171.2 pkt

19. Aleksander Zniszczoł - 166.4 pkt

21. Dawid Kubacki - 153.4 pkt

26. Jakub Wolny - 137.3 pkt

Paweł Wąsek / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / East News

Kamil Stoch / AFP