Wpadka Jagiellonii, trener od razu wysłał jasny sygnał. Na horyzoncie Wisła Kraków

Jagiellonia Białystok niespodziewanie przegrała ligowe starcie z Lechią Gdańsk 0:1. Był to ostatni mecz mistrzów Polski przed spotkaniem z Wisłą Kraków o Superpuchar Polski, który odbędzie się już w środę. Po porażce na konferencji prasowej wypowiedział się trener "Jagi" Adrian Siemieniec. - Trzeba to zaakceptować, podnieść głowę i w środę odpowiedzieć na boisku w meczu o Superpuchar - mówił. Transmisję przeprowadzą kanały Polsat Sport i TV 4. Mecz oglądać można także w Polsat Box Go.