Wilfredo Leon przed sezonem dołączył do Bogdanki LUK Lublin i zadebiutował w PlusLidze, w której błyskawicznie się zaaklimatyzował. Przyjmujący reprezentacji Polski był najlepiej zagrywającym zawodnikiem fazy zasadniczej (posłał aż 64 asy serwisowe), do tego zdobył w sumie 434 punkty, co dało mu dziewiąte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarzy . To właśnie w dużej mierze dzięki urodzonemu na Kubie graczowi Bogdanka LUK Lublin zakończyła fazę zasadniczą na wysokim, czwartym miejscu.

