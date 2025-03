Dlatego Świątek ma problemy. Polak stawia sprawę jasno, to już się nie wydarzy

Niepokojąco wyglądają ostatnie miesiące w wykonaniu Igi Świątek . Ostatnio główne trofeum w gorę raszynianka wznosiła podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa . Naszej rodaczce w sezonie 2025 nie powiodło się ani na Bliskim Wschodzie, ani w Stanach Zjednoczonych. Kibiców przede wszystkim zmartwiła porażka z Aleksandrą Ealą w ćwierćfinale w Miami. Do tego wcześniej dochodziło nerwowe zachowanie sportsmenki .

Nic więc dziwnego, że zwłaszcza teraz rozchwytywani są eksperci, którzy są proszeni o opinie. Ważne słowa wypowiadają między innymi byli tenisiści. Obecnej sytuacji Igi Świątek na łamach Polskiej Agencji Prasowej bacznie przyjrzał się Marcin Matkowski. To odpowiednia osoba do oceniania. Matkowski swego czasu znajdował się w TOP 10 rankingu ATP deblistów, dlatego też doskonale wie jak wygląda gra na najwyższym poziomie .

Iga Świątek wciąż bez zwycięstwa. Teraz zaczyna się najważniejsza część sezonu

I ma on dla sympatyków podopiecznej Wima Fissette’a słodko-gorzkie wieści. "Zejdźmy na ziemię. Już nie zdarzy się taka sytuacja, jak dwa lata temu, gdy Iga wygrała 37 meczów z rzędu. To była absolutnie kosmiczna forma. Tyle, że od tego czasu 'podrosła' jej najpoważniejsza rywalka, Sabalenka, która znacznie poprawiła swoją grę . Przybyło kilka kolejnych młodych zawodniczek, jak choćby Mirra Andriejewa. Poza tym kilka rywalek z czołówki ma już za sobą wygrane z Igą i wychodząc przeciw niej na kort nie czują już takiej presji. Dlatego Polce gra się teraz trudniej" - oznajmił.

Na szczęście niebawem rozpocznie się ulubiona część sezonu wiceliderki zestawienia WTA. Korty twarde zamienią się na ziemne. Mączka to wręcz królestwo raszynianki, o czym doskonale świadczą rezultaty zawodniczki z poprzednich lat. "To, jak Świątek zagra w najbliższych tygodniach będzie tak naprawdę papierkiem lakmusowym jej dyspozycji i umiejętności. Korty ziemne są jej naturalnym środowiskiem i pokażą jej prawdziwą dyspozycję. Jeśli ponownie wygra turnieje WTA1000 w Madrycie i Rzymie, a potem paryski French Open, to zapomnimy o porażkach z początku sezonu" - zakończył.