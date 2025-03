Nikola Grbić nie powołał go do kadry. Polski siatkarz wprost o powrocie. "Nie ma szans"

Lista siatkarzy, których w tym roku powołał do siatkarskiej reprezentacji Polski Nikola Grbić , wywołała spore dyskusje. Największą niespodzianką jest brak pięciu wicemistrzów olimpijskich , etatowych kadrowiczów, co oznacza spore zmiany na kilku pozycjach w drużynie "Biało-Czerwonych" .

Siatkówka. Mateusz Bieniek ucina spekulacje na temat powrotu na MŚ

"Były dyskusje. Ja przedstawiłem swój punkt widzenia, trener swój. Zgodziliśmy się, że muszę doprowadzić moje ciało do tego, by było w stu procentach zdrowe. Trener zgodził się z tym, że teraz jest idealny moment na to, by poświęcić parę miesięcy i dokładnie wyleczyć problemy, które mam od lat. A nie zaleczać i ryzykować, że znowu może coś się wydarzyć" - zaznacza Bieniek.