Piękne sceny w Planicy. Tak żegnano medalistę mistrzostw świata

Michael Hayboeck to człowiek, którego zna każdy, nawet "niedzielny" fan skoków narciarskich. Swoją zawodową przygodę z tą dyscyplin sportu rozpoczął w 2007 roku. Wówczas zadebiutował w konkursie FIS Cupu w Einsiedeln, zajmując 15. miejsce. Trzy lata później wystartował on natomiast przygodę z Pucharem Świata kiedy to w zmaganiach w Innsbrucku w ramach 58. Turnieju Czterech Skoczni, zajął 17 miejsce. Początek kariery Hayboeck przeplatał występami w Pucharze Kontynentalnym oraz Pucharze Świata, aby ostatecznie zacząć bardziej regularne występy w FIS CUP w sezonie 2010/2011.

Na swój pierwszy sukces w ramach zmagań Pucharu Świata Hayboeck musiał poczekać aż 4 lata, kiedy to podczas konkursu w Wiśle w 2014 roku udało mu się stanąć na najniższym stopniu podium. Najlepszym czasem w jego długoletniej karierze były zmagania w ramach sezonów 2014/2015 oraz 2015/2016, kiedy to zajmował kolejno 5 i 4 miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej. Na podium zawodów Pucharu Świata mogliśmy go widzieć łącznie 26 razy (5 na pierwszym miejscu, 8 na drugim miejscu, 13 na trzecim miejscu). W swoim dorobku posiada on między innymi: srebrny medal konkursu drużynowego Igrzysk Olimpijskich w 2014 w Soczi, 3 srebrne oraz 3 brązowe medale mistrzostw świata seniorów oraz 4 złote medale mistrzostw świata juniorów.