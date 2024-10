Męki drużyny Michała Winiarskiego. Stracił kolejnego siatkarza

Aluron CMC Warta Zawiercie zgarnął komplet punktów w siatkarskiej PlusLidze, ale w drodze do tego celu mocno się namęczył. GKS Katowice, który dotąd w tym sezonie wygrał tylko seta, narobił zdobywcom AL-KO Superpucharu Polski sporo problemów. Ostatecznie zawiercianie we własnej hali wygrali 3:1. Drużyna trenera Michała Winiarskiego musiała sobie radzić bez Bartosza Kwolka - to kolejny siatkarz Warty z kłopotami zdrowotnymi.