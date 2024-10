Wilfredo Leon popsuł święto koledze z kadry Grbicia. I znów napisał historię

Po tym, jak PGE Projekt Warszawa we wtorek przegrał spotkanie z Jastrzębskim Węglem , w PlusLidze pozostały już tylko trzy niepokonane w tym sezonie drużyny. Oprócz mistrzów Polski były to zespoły z Lublina i Bełchatowa. W hali Globus zdecydowanie lepsi byli gospodarze, którzy po transferze Wilfredo Leona mają ambicje, by zawojować ligę.