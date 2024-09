Pachniało sensacją w meczu mistrzów Polski. Przebudzenie Łukasza Kaczmarka

Jastrzębski Węgiel w środę w katowickim Spodku po dramatycznym tie-breaku przegrał rywalizację o AL-KO Superpuchar Polski . Po trzech dniach wrócił do Katowic, ale już do hali w Szopienicach. I w pierwszych minutach spotkania z GKS-em mistrzowie Polski jakby nie byli w stanie otrząsnąć się po porażce z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Rozpoczęli bowiem od błędów w przyjęciu, których nie ustrzegli się ani Tomasz Fornal, ani Timothee Carle .

Gospodarze skrzętnie z tego korzystali, wypracowując sobie trzypunktową przewagę. Do bardzo dobrych zagrywek dołożyli punkt blokiem przy ataku Carle. Dobrze prezentował się Bartosz Gomułka. Atakujący, który w ostatnich miesiącach otrzymał już powołanie do kadry Nikoli Grbicia, do gry w ofensywie dołożył dwa punktowe bloki. Cierpiący w przyjęciu jastrzębianie nie opanowali kłopotów już do końca seta, którego sensacyjnie przegrali 22:25.