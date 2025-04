Sakkari i Paolini odmówiły, Rybakina w opozycji. Zaskakująca deklaracja, nagle zapadła cisza

Ostatnie miesiące to dla Jeleny Rybakiny prawdziwa próba. Za Kazaszką wciąż ciągnie się afera związana z osobą jej trenera, Stefano Vukova, który został zawieszony przez WTA za znęcanie się psychiczne nad 25-latką, a także obrażanie jej. Jakby tego było mało, tenisistka weszła z nim w romantyczną relację i mimo wielu wstrząsających zarzutów, nie przestawała publicznie go bronić.

Problemy Rybakiny się nie kończą. Zawieszenie trenera, a teraz fatalna passa

Odbiło się to mocno na jej formie, wynikach, a wreszcie pozycji w rankingu WTA. Swego czasu Kazaszka była już trzecią rakietą świata. Po serii rozczarowujących wyników na przełomie lutego i marca spadła już na 10. miejsce. Z Indian Wells odpadła w 1/8 finału po jednostronnym meczu z Mirrą Andriejewą . Fatalnie wyglądała za to w Miami, gdzie odbiła się od rozgrywek. Już w pierwszym meczu przegrała niespodziewanie z Ashlyn Krueger.

Nowe światło na sytuację w sztabie Rybakiny niedawno rzucił jej były trener Goran Ivanisević. Przyznał on, że na pewne sprawy niestety nie miał wpływu.

To było trochę dziwne. Nie będę o tym dużo mówił, ale mogę powiedzieć, że to trochę smutna i dziwna historia. Niestety, poza kortem wydarzyło się kilka rzeczy, których nie mogłem kontrolować i nie chciałem być częścią tego i częścią tej historii, a potem zdecydowałem, że najlepiej będzie odejść. Życzę jej wszystkiego najlepszego w karierze

Zaskakująca deklaracja Rybakiny. Zdradziła plany na przyszłość

- Nie wiem. Szczerze mówiąc, widzę siebie, może nie podróżującą z dorosłymi zawodnikami, czy juniorami, ale uczącą dzieci na przykład. Myślę, że to byłoby fajne. Trudno jednak teraz wyrokować, co przyniesie przyszłość - zdradziła tenisistka. O ile po odpowiedziach Sakkari i Paolini wśród zgromadzonych słychać było śmiechy, o tyle po deklaracji mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku zapadła dość niezręczna cisza. Po chwili prowadzący przeszli do następnego pytania.