Czas na Superpuchar Polski. Zamieszanie z kibicami, PZPN ujawnia frekwencję

Piłkarska Polska czekała na ten mecz dziewięć miesięcy. Najpierw przeszkadzały eliminacje europejskich pucharów, następnie przepychanki z konfliktami kibicowskimi w tle. W końcu 2 kwietnia Jagiellonia Białystok zagra z Wisłą Kraków o Superpuchar Polski. Areną starcia będzie PGE Narodowy. Jest to rozwiązanie zapewne najbardziej prestiżowe, a i nie tak drogie jak mogłoby się wydawać - koszt przygotowania i położenia nowej murawy to ok. miliona złotych, a w tym przypadku jest już gotowa ta z meczów reprezentacji z Litwą i Maltą.

Sprzedaż nadal trwa, a ostateczną liczbę kibicujących na PGE Narodowym podamy jak zawsze w trakcie meczu. Nawet jeśli liczba widzów będzie mniejsza aniżeli możliwości obiektu, to w imię zasady równego podejścia do każdego kibica i przeciwstawiając się swoistemu układowi, czy zmowie jakiejś grupy, warto było, to wydarzenie zorganizować w tym miejscu

Superpuchar Polski czekają zmiany. Stała data i miejsce

W ostatnim czasie ceny biletów skrytykował Tomasz Włodarczyk z Meczyków. - 80 i 100 zł, nie rozumiem. Środa wieczór, kibice muszą przyjechać z innych miast... To nie jest mecz, na który postronni kibice z Warszawy pójdą po pracy. Sztuczna, wymuszona atmosfera. Nie powinno to tak wyglądać. Skoro Superpuchar Polski nie został rozegrany latem, to trzeba było postawić na nim krzyżyk, a nie się boksować i przepychać. Zrobił się z tego cyrk. Zabrakło jeszcze tylko tego, by mecz odbył się 1 kwietnia - powiedział.