Nikola Grbić nie wziął go na igrzyska, dziś jest gwiazdą. "Kosmita"

Jakub Popiwczak jak siatkarz z innej planety. "Kosmita"

Atakujący z Warszawy mieli we wtorek na tyle utrudnione zadanie, że trener PGE Projektu Piotr Graban żonglował nimi niemal przez całe spotkanie. Rozpoczął je Bartłomiej Bołądź, później zastąpił go Linus Weber, ale reprezentant Polski wracał jeszcze na boisko .

PlusLiga. Jakub Popiwczak MVP. "Prawdopodobnie najlepszy w historii"

Popiwczak regularnie otrzymuje w ostatnich latach powołania do reprezentacji Polski. Występuje w niej w Lidze Narodów i na większości turniejów, na które trenerzy mogą powołać 14 zawodników. Nikola Grbić wyżej ceni jednak bardziej doświadczonego Pawła Zatorskiego, który w kadrze jest libero numer jeden . To Zatorski pojechał na igrzyska olimpijskie do Paryża, gdzie pomógł "Biało-Czerwonym" zdobyć srebrny medal.

Ale Popiwczak na początku sezonu ligowego po raz kolejny pokazuje, że i jego stać na to, by być podstawowym zawodnikiem kadry. Jakub Bednaruk, były trener, dziś ekspert Polsatu Sport, na portalu X ocenił występ kadrowicza jednoznacznie . "Popiwczak prawdopodobnie zagrał najlepszy mecz na pozycji libero w historii +L, bo nie tylko liczba obron jest istotna, ale ciosy, jakie bronił" - napisał.

- Ogromna praca całej drużyny. Obrona tak, to jest jedno, ale wszystko zaczyna się od zagrywki, od bloku szczególnie. Jesteśmy zespołem, który dużo nad tym pracuje, który zazwyczaj świetnie blokuje. Mamy tutaj króla bloku z zeszłego sezonu, Norberta Hubera. To pierwsza zapora, którą przeciwnik musi pokonać. A druga to nasza obrona. Trener Argentyńczyk, oni to mają we krwi, zwracają mnóstwo uwagi. Dlatego też mogliśmy zaprezentować się w taki sposób - zaznacza Popiwczak.