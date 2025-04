Niepokojące informacje na temat Bartosza Kurka. As kadry Grbicia ma problem

Bartosz Kurek w tym sezonie wrócił do PlusLigi po kilku sezonach w lidze japońskiej. Od razu został kapitanem ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle i jedną z największych gwiazd z rozgrywek. I to mimo że początek występów w kędzierzyńskiej drużynie był dla niego niezwykle pechowy - w pierwszym meczu z PGE Projektem Warszawa doznał urazu oka , który wykluczył go z gry na kilka tygodni.

W drugiej części sezonu osiągnął jednak znakomitą formę. To właśnie on z ośmioma statuetkami dla MVP spotkania przewodzi klasyfikacji siatkarzy PlusLigi najczęściej nagradzanych tą nagrodą . Najświeższe wyróżnienie otrzymał w sobotę, kiedy jego 22 punkty pomogły ZAKS-ie pokonać na wyjeździe Bogdankę LUK Lublin w pierwszym ćwierćfinale PlusLigi. Tyle że w drugim spotkaniu rywalizacji o półfinał nie mógł pomóc drużynie.

Siatkówka. Bartosz Kurek kontuzjowany. Niepokój o kapitana ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle