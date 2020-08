- Dla mnie najlepszym piłkarzem Napoli jest Piotr Zieliński. Gdybym pełnił funkcję trenera to poprosiłbym o transfer takiego zawodnika jak Polak - stwierdził znany dziennikarz Ivan Zazzaroni. Włoch oprócz reprezentanta Polski docenił również Driesa Mertensa.

Piotr Zieliński cieszy się bardzo dobrą opinią na Półwyspie Apenińskim. Pomocnik Napoli rozegrał kolejny dobry sezon i do grona znanych osobliwości z włoskiego świata futbolu, które pochwaliły reprezentanta dołączył zarządzający "Corriere dello Sport" - Ivan Zazzaroni.



Włoski dziennikarz wyróżnił Polaka w programie "Il Bello del Calcio": - Może jestem jedynie głosem z chóru, ale dla mnie najlepszym piłkarzem Napoli jest Piotr Zieliński. Gdybym pełnił funkcję trenera to poprosiłbym o transfer takiego zawodnika jak Polak. Oto moje zdanie.



Reprezentant Polski łącznie wystąpił w tym sezonie w 48 spotkaniach, podczas których zdobył dwie bramki i sześć asyst. Napoli w tym sezonie sięgnęło także po Puchar Włoch.



Zazzaroni oprócz Zielińskiego pochwalił także napastnika Napoli - Driesa Mertensa.



- Wśród czołowych graczy "Azzurrich" wyróżniłbym również Belga. Zasługuje na wysoką notę - 8, za to co pokazał w przeciągu tego sezonu. Zrobił kilka bardzo ważnych rzeczy - dodał.



Mertens odkąd został piłkarzem Napoli zdobył 125 bramek. W tym sezonie udało mu się "przeskoczyć" inną legendę klubu - Marka Hamsika w liczbie strzelonych goli. Słowak miał na swoim koncie 121 trafień.



PA