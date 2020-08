Wojciech Szczęsny, Stefan De Vrij, Papu Gomez, Ciro Immobile, Dejan Kulusevski i Paulo Dybala - tak prezentuje się szóstka najlepszych graczy poprzedniego sezonu Serie A. Dzięki wyróżnieniu piłkarze w przyszłym sezonie zagrają ze specjalnym emblematem na koszulce.

Lega Serie A opublikowała dziś listę najlepszych piłkarzy minionego sezonu Serie A. Jak podaje oficjalna strona władz włoskiej ligi, do wytypowania graczy zostały wykorzystane specjalne narzędzia statystyczne "Stats Perform", a pod uwagę zostały wzięte spotkania ligowe oraz rozgrywki Pucharu i Superpucharu Włoch.



- To był bardzo specyficzny sezon z dużym natężeniem spotkań na końcu. Tym piłkarzom udało się jednak pokazać swój talent we wszystkich rozegranych spotkaniach, dodając blasku naszym rozgrywkom - skomentował wybór prezes Lega Serie A Luigi De Siervo.



- Serdecznie dziękujemy wszystkim piłkarzom dla nich oraz pozostałych gracz za ich profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie - dodał.



Wśród wyróżnionych zawodników znalazł się Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz ma za sobą bardzo udany sezon i już wcześniej został doceniony przez większość włoskich mediów.



Dzięki zdobyciu indywidualnej nagrody piłkarze będą mogli zagrać ze specjalnym emblematem w przyszłym sezonie. Gracze otrzymają również statuetkę na początku następnej kampanii.





Najlepsi zawodnicy sezonu 2019/2021:

Bramkarz: Wojciech Szczęsny (Juventus FC)

Obrońca: Stefan De Vrij (Inter Mediolan)

Pomocnik: Papu Gomez (Atalanta Bergamo)

Napastnik: Ciro Immobile (Lazio)

Młody gracz sezonu: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP: Paulo Dybala (Juventus FC)





Tegoroczne wyniki zostały zdominowane przez graczy czołowych drużyn. Mistrzem Włoch został bowiem Juventus, a Inter i Atalanta znaleźli się na podium. 4. miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów zajęło Lazio.



Jedynie Kulusevski grał w drużynie spoza czołowej czwórki. Pomocnik został jednak kupiony przez Juventus i w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy "Starej Damy".



