Wiele wskazuje na to, że Zlatan Ibrahimović będzie kontynuował swoją przygodę w AC Milan. Włodarze klubu szykują dla niego nową umowę, a sam "Ibra" twierdzi, że dopiero się rozgrzewa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sampdoria - AC Milan 1-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Serie A Sampdoria - AC Milan 1-4 w 37. kolejce Serie A

AC Milan od momentu, w którym Zlatan Ibrahimović powrócił do "Rossonerich", jest zupełnie inną ekipą. Podopieczni Stefano Piolego rozegrali w tym czasie 24 spotkania, wygrywając 14 z nich i w tabeli rocznej (uwzględniającej tylko wyniki w 2020 roku) zajmują 2. miejsce, ustępując jedynie Atalancie.



Pomimo tego, że wielu ekspertów wątpiło, czy transfer niespełna 39-latka ma większy sens, to liczby bronią decyzji włodarzy Milanu. Popularny "Ibra" zdobył już 10 bramek, a dodatkowo wprowadził do szatni klubu wiele brakujących elementów.



Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" piszą, że jego etyka pracy imponuje młodym zawodnikom, a na obecności Ibrahimovicia skorzystali przede wszystkim Ante Rebić i Hakan Calhanoglu, których forma wystrzeliła po przerwie spowodowanej koronawirusem.



Piłkarze Milanu zapewnili sobie możliwość gry w eliminacjach do Ligi Europy, a teraz włoskie media informują, że bliski przedłużenia kontraktu z klubem jest wcześniej wspomniany "Ibra".



- Ludzie mówią, że jestem już stary i zmęczony, ale ja dopiero się rozgrzewam. Jestem jak Benjamin Button - stwierdził w swoim stylu "Ibra" po ostatnim spotkaniu z Sampdorią.



Szwed zdobył dwie bramki (Milan wygrał spotkanie 4-1), dzięki którym stał się pierwszym zawodnikiem w historii Serie A z 50 golami w dwóch drużynach. Wcześniej uczynił to w Interze.

