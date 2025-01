Piłkarka nie kryła emocji, polały się łzy. "Czasami nienawidzę piłki nożnej"

Nie ma chyba fana kobiecego futbolu, którzy nie znaliby Any Marii Marković. 25-latka w przeszłości reprezentowała barwy FC Zurich i Grasshoppers, a w 2024 roku zasiliła szeregi zespołu SC Braga. Reprezentantkę Chorwacji po przeprowadzce ze Szwajcarii do Portugalii mocno wspierał jej partner, Tomas Ribeiro. To właśnie m.in. ze względu na partnera Marković zdecydowała się na transfer do tej części Europy - chciała bowiem być bliżej ukochanego. Niestety, nie dane im było długo nacieszyć się swoim towarzystwem.

