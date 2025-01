Lecą gromy na Świątek i Sinnera. W tle znowu doping. Haniebny incydent w Melbourne

Gigant z Atlanty w roli kapłana prawdy. Akta Sinnera i Świątek znał niemal na pamięć

- Chciałem dotrzeć do istoty orzeczeń i nie pozwolić, aby to, co czytam w mediach społecznościowych, wpłynęło na moje postrzeganie faktów. Przygnębiające jest to, jak wiele niewłaściwych rzeczy powiedziano publicznie - dodał ćwierćfinalista Wimbledonu w 2023 roku.