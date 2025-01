Małgorzata Tomaszewska przez ostatnie lata prężnie rozwijała swoją karierę w TVP , gdzie cieszyła się sporym uznaniem ówczesnego szefostwa. Prowadziła tam m.in. "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland". Dzięki temu udało jej się udowodnić, że nie jest tylko córką znanego ojca - legendarnego bramkarza Jana Tomaszewskiego.

Tomaszewska chroni swoje życie prywatne. To zrodziło pewne plotki

Tomaszewska postanowiła, że nie będzie tego zdradzać, co tylko podsyciło plotki. I tak gruchnęły nawet wieści, że ojcem może być Aleksander Sikora , jej partner z "Pytania na śniadanie". Sam zainteresowany oznajmił jednak, że to nieprawda.

Tomaszewska czule o Aleksandrze Sikorze

W innej rozmowie zdradziła, że chciałaby już wrócić do telewizji i najchętniej do programu śniadaniowego, ale na razie się na to nie zanosi. Nic więc dziwnego, że jej pojawienie się w miniony weekend w "Dzień Dobry TVN" wywołało nie lada poruszenie. Była tam jednak tylko w roli gościa, choć dla wielu to znak, że Tomaszewska próbuje sobie "wychodzić" nowe zajęcie.