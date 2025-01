PZPN ma problem. Rywal dla Polski był już wybrany, nagle przyszła odmowa

Polski Związek Piłki Nożnej w ostatnich dniach wymieniany jest głównie w kontekście tego, co działo się ze zamieszeniem związanym ze Stadionem Narodowym w Warszawie i Stadionem Śląskim w Chorzowie. Jak się okazuje, to nie koniec problemów. Początkowy plan na 2025 rok zakładał bowiem, że w jednym z meczów towarzyskich Biało-Czerwoni zmierzą się z Cyprem. Według informacji "Sport.pl" do tego nie dojdzie i trzeba szukać innego rywala.